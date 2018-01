"Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie", a spus prim-ministrul.

De asemenea, a tinut sa mentioneze ca in perioada urmatoare urmeaza sa fie identificata "o solutie permanenta" cu privire la acest formular, scrie ziaruldeiasi.ro.



"In perioada urmatoare, Ministerul Finantelor Publice trebuie sa identifice o solutie permanenta, care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, iar plata sa se faca o singura data pe an si nu anticipat", a adaugat Dancila.