"Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul paralel. Am participat la multe evenimente semioficiale la care era si domnul Pahontu de la SPP, noua tinta a lui Dragnea. Il face faimos, nu cred ca stia lumea cine e Pahontu. (...)

Nu era asa luptator cu el. Daca a numit doi premieri, pe Grindeanu si pe Tudose, de la statul paralel, inseamna ca el e controlat de statul paralel. Sa inteleg ca si-a declarat independenta acum, cu Dancila? Mi-e greu sa cred acest lucru", a spus fostul premier la Digi24.

De asemenea, a adaugat ca presedintele PSD "tot timpul va face acest joc, in care diferenta intre ce spune la televizor, ce gandeste si ce face este ca intre Africa, America de Sud si Asia, nu se ating niciodata", noteaza hotnews.ro.