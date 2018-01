"Ma astept ca presedintele Iohannis sa continue sa fie avocatul statului paralel, intrucat spera ca in acest fel va obtine al doilea mandat, probabil asa cum l-a obtinut si pe primul. Chiar si asa fiind lucrurile, nu cred ca va mai avea argumente sa respinga Legile Justitiei, mai ales in fata noilor abuzuri care sunt aduse in atentia opiniei publice in fiecare zi, de care luam cunostinta cu totii.

In plus, mai am speranta ca oameni onesti din magistratura, care cred ca formeaza majoritatea corpului magistratilor, vor folosi Legile Justitiei pentru reforma Justitiei. Si reactiile pe care le-am primit din interiorul corpului magistratilor sunt foarte favorabile, pentru ca ei considera ca, in acest fel, judecatorii isi vor putea recastiga independenta si nu vor mai trebui sa fie supusi presiunilor de tot felul in care au functionat pana acum", a spus Tariceanu intr-o conferinta de presa, potrivit capital.ro.