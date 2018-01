"Sigur ca sunt subiectiv legat de 'Portocala' - dar am acest drept / cumnatul meu a fost arestat preventiv si niciodata trimis in judecata, mama si sora mea perchezitionate si tarate la DNA Ploiesti, eu inculpat si pus sub control judiciar pentru ca am participat la o actiune oficiala a lui Tony Blair in Romania etc! (ca tot mananca bors la televizor bufonii lui Daddy cum faceam eu dosare) / recunosc ca fata de ce alte abuzuri si acte incredibile a comis fata de altii se putea si mai rau.

Raman insa doua probleme de clarificat:

1. Pentru toate aceste abuzuri si dosare politice evidente instrumentate de Portocala, Eva, Papici, Uncheselu & Co cine raspunde? Cine i-a coordonat, indrumat si aparat? O sa ne spuna dl Toader Tudorel vreodata?

2. Ce masuri legale cu adevarat serioase (nu bla bla in studiorile de televiziune) se iau pentru ca in viitor sa nu se repete aceste abuzuri / eu sunt jurist, am citit proiectele adoptate recent de Parlament si va garantez ca in acest domeniu nu se schimba ABSOLUT NIMIC. Poate pe viitor", a scris Victor Ponta pe Facebook.