„Este un coleg al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in tara, la intalniri ale CExN, ca un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahontu care a spus ca nu vorbeste in numele dumnealui - eu cred ca vorbea doar in numele dumnealui - si a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si ca dumnealui sa stea deoparte ca o sa fie protejat si chiar o sa ajunga presedintele partidului”, a relatat Dragnea la Antena 3, potrivit realitatea.net.

Liderul PSD a aratat ca, in situatia in care acelasi tip de discutie l-a avut Pahontu si cu Mihai Tudose sau cu Sorin Grindeanu, fostii premieri PSD, „putem incepe sa avem explicatii” pentru relatia tensionata a acestora cu partidul.

„Institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu sefii unor astfel de institutii - si ma refer la SRI, la SIE si putin la SPP. Nu stiu la ora asta daca din partea acestor institutii a fost o influenta atat de mare care sa-i fi determinat si pe Sorin Grindeanu si pe Mihai Tudose sa evolueze intr-o astfel de relatie tensionata cu partidul si cu coalitia. N-avem de unde sa stim acuma, dar asta nu inseamna ca pana la urma nu vom afla. In schimb, mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP-ului n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai cabinetului”, a mai spus Dragnea.