"Nici vorba, nu am avut niciodata in plan, nici eu, nici domnul Tariceanu. Nici in partid nu am discutat. Dar am vazut foarte multe scenarii. Nici vorba, nu a fost niciodata vorba de asa ceva si nici nu ajungeam la asa ceva. Aduceti-va aminte si in ianuarie am respins aceasta idee. Nu este neaparat vorba de o schimbare de atitudine.

Eu tot sper ca presedintele Iohannis sa fie mult mai constient si sa inceapa sa aiba acces la mai multe informatii decat are acum si despre ceea ce s-a intamplat inainte si la remanentele din acei ani, pentru ca nu s-a terminat. Mai sunt reminiscente, mai sunt practici la fel de nenorocite. E seful statului, nu se poate deroba de aceasta raspundere. Nu poate sa spuna niciodata ca nu a stiut", a declarat Dragnea, citat de digi24.ro.