"Am inteles ca in 2001 eu am aterizat in Teleorman si am facut un grup infractional, care a functionat pana acum, cred ca si acum functioneaza, dar eu n-am vazut decat afirmatii. Este foarte simplu sa spun ca dumneavoastra aveti un grup infractional aici cu colegii de la camera si ma intrebati: pai, pe ce te bazezi? Si spun eu: uite asa, pur si simplu", a declarat social-democratul la Antena 3.

"Nu are de ce sa-mi fie teama, nu am de ce sa-mi fie frica, nu am furat nimic, nu am facut nicio infractiune de care sunt suspectat, deocamdata. Categoric, nu. In acelasi timp, inteleg ca dosarul acesta se bazeaza pe denunturile unor turnatori, speriati de puscarie si speriati de catre procurori. Vestea trista pentru ei este ca minciuna va iesi la iveala, ca asa e viata. Imi pare rau ca s-au dus pe gheata asta, dar asa e viata. Nu vreau sa spun mai mult, pentru ca este un dosar in curs si nu vreau sa dau idei. Dar spun ca minciunile vor iesi la iveala. In general, minciunile turnatorilor ies la iveala si nu foarte tarziu, pentru ca ele trebuie probate si de altii care nu sunt dispusi sa intre in jocurile astea", a adaugat el, citat de jurnalul.ro.