Chestionat daca s-a impacat cu secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, raspunsul presedintelui Camerei Deputatilor a fost: "Cu cine? Eu, ca presedinte, nu ma cert cu nimeni din partid".

De asemenea, el a tinut sa mentioneze ca ar fi recomandat ca toata lumea sa inteleaga ca PSD are obiective mari.

"Si eu, ca presedinte, chiar nu mai am timp si n-am de gand sa ma mai ocup sau sa duc partidul sa se ocupe de niste chestiuni mici, marunte. Nu ma refer neaparat la Codrin Stefanescu. Fiecare va intelege sau nu care este misiunea noastra, misiunea coalitiei, misiunea guvernului in acesti ani. Altfel, vor ramane de caruta. Si eu va spun ce e in partid. Nu mai are nimeni rabdare cu astfel de atitudini, lumea vrea coerenta, vrea intelegere, vrea eficacitate, vrea rezultate si, peste toate, vrea armonie. Fiecare membru PSD este cetatean al acestei tari, fiecare sustinator al partidului vrea sa fie liniste ca sa poata sa-si dezvolte afacerile, ca sa poata sa mearga la serviciu, ca are un serviciu asigurat, ca are stabilitate. Lumea nu mai vrea scandal. Cine nu intelege asta ramane de caruta partidului, nu a mea. Si o sa vedeti ca incet, incet, sper, lumea toata sa inteleaga", a aratat Dragnea, citat de antena3.ro.