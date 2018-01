"Am auzit si discutia asta, ca unii vorbesc pe la Washington sau Bruxelles ca de fapt sunt anti-NATO, antieuropean si sunt filorus. Nu vorbesc despre Rusia, dar 2% din PIB este angajamentul meu din campania electorala, al meu si al PSD. Si am insistat, am intors bugetul cand m-am intors cu Sorin Grindeanu din Washington, pentru ca pusesera 1,5%. Si am pus 2%.

Tot ceea ce s-a discutat pentru industria de aparare si cresterea industriei de aparare romanesti, dar si parteneriate strategice atat cu SUA, cat si cu celelalte tari din Europa care vor continua anul asta, au fost stabilite, decise in coalitie si puse in aplicare de Guvern. Nu exista niciun fel de masura, de actiune, de gest din partea mea sau a d-lui Tariceanu impotriva unor valori europene sau impotriva relatiilor cu NATO", a declarat Dragnea la Antena 3.

Dragnea: "Cate alte minciuni de genul asta s-or mai fi spus anul asta?"

Intrebat in acest context cum isi explica pozitia prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, cu privire la legile justitiei, liderul PSD a spus: "Picatura cu picatura".

"Minciuna dusa picatura cu picatura si de aici, din tara si de la Bruxelles si de catre europarlamentari, dar si de catre functionari de acolo. Ii spun d-lui comisar, ii spune d-lui director general si se creeaza asa, o retea. Cum e posibil ca Delegatia Comisiei Europene din Romania sa transmita informatii false? Transmise la toti comisarii europeni. Din declaratiile recente ale noului premier - si asta era cu o zi inainte de 24 ianuarie, doamna Dancila nu facuse niciun fel de declaratii - a evitat presa Viorica Dancila - rezulta ca in timpul mandatului sau guvernul va solicita rapiditate in ceea ce priveste atat adoptarea legilor justitiei, care sunt adoptate, cat si o versiune revizuita a Codului penal si de procedura penala. Cate alte minciuni de genul asta s-or mai fi spus anul asta? Sigur ca mie nu mi se pare absolut deloc corect si cinstit fata de Romania, asta e ideea", a aratat presedintele Camerei Deputatilor.

El a adaugat ca au fost traduse in engleza legile adoptate in Parlament, care au fost transmise ambasadelor, dar si la Bruxelles, scrie Agerpres.

"Am facut si o sinteza insotita de explicatii pentru amendamentele respective, am pus si tabelul in care se regasesc amendamentele care sunt cred ca aproape toate venite din partea AMR, UNJR, CSM-ului si altor oameni din domeniu, si le-am transmis atat la ambasadele de aici, la Delegatia Comisiei Europene si la Bruxelles prin tot felul de cai. Asta am facut-o a doua sau a treia zi dupa ce legile au fost adoptate in parlament, cerand in acelasi timp si public, tuturor, daca vreun articol din acele legi sau care articol sau articole afecteaza independenta justitiei. Nu a spus nimeni pana acum asa ceva. Au fost atacate la CCR, s-a pronuntat Curtea pe o lege. (...) Ce propune Curtea vom modifica in Parlament, dar noi am facut demersul asta. (...) Aici este vorba de Romania si dincolo de PSD, de coalitia PSD-ALDE, e o chestiune importanta si pentru presedintele Romaniei, care sper ca va merge la Bruxelles sa discute ori in plen ori in privat cu presedintele Junker despre tipul asta si modul in care se iau informatii din Romania. Pentru ca noi dorim ca informatiile din Romania sa fie cele reale", a subliniat liderul PSD.