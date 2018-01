Liderul ALDE considera ca aceste critici sunt, mai degraba, pentru "a da apa la moara celor care protesteaza de o buna bucata de vreme".

"In Romania, atata vreme cat sunt respectate procedurile de dezbatere, de transparenta, adoptare conform legilor, legile sunt supuse controlului de constitutionalitate. (...) Nu cred ca in aceste conditii aprecierile presedintelui au altceva decat o pura valoare politica. Si ele cred ca sunt destinate nu asa cum a spus presedintele, care s-a aratat ingrijorat de chestiunile sociale din societate, ci mai degraba sa alimenteze aceste chestiuni si sa le dea apa la moara celor care protesteaza de o buna bucata de vreme, invocand lucruri neadevarate precum atacul la independenta Justitiei sau lupta impotriva coruptiei. Realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", a declarat Tariceanu, citat de hotnews.ro.

Afirmatiile presedintelui Iohannis

"La doar un an de la alegerile parlamentare, am avut deja un al treilea Cabinet PSD-ALDE, dupa un dublu esec cu guvernele anterioare. In mod sigur, nu aceasta este performanta pe care o asteptau romanii. Sper ca odata cu investirea celui de-al treilea Executiv propus de majoritatea parlamentara sa inceteze si aceasta topaiala guvernamentala, care a dus anul trecut la degradarea climatului social, la o stare de spirit care nu poate fi benefica dezvoltarii unei societati", a declarat Iohannis, potrivit realitatea.net