"Coalitia PSD-ALDE vine astazi in fata Parlamentului cu o echipa guvernamentala. (...) Romania este un stat suveran si e de datoria noastra, a tuturor, sa aparam aceasta suveranitate atata vreme cat traim. Spun asta fiindca suveranitatea nu este atat o stare politica sau o stare economica, este o stare de spirit.

Acest guvern are misiunea de a face performanta economica, de a mari veniturile romanilor si de a creste nivelul investitiilor, pastrandu-si in tot acest timp suveranitatea, adica independenta in gandire si caracterul national al masurilor luate. Guvernul Romaniei trebuie sa guverneze in spirit european, dar in folosul poporului roman, cu profund respect pentru valorile europene, in stransa colaborare cu partenerii nostri occidentali si cu adanca recunostinta pentru bagajul de civilizatie pe care l-am primit din partea marilor democratii. Dar, asa cum fac toate tarile avansate, langa care visam sa ajungem, Guvernul Romaniei va guverna in primul rand in folosul romanilor", a declarat Liviu Dragnea, citat de capital.ro.