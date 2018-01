"Am avut o discutie in grupurile reunite. Am analizat, pe de o parte, programul de guvernare, pe de alta parte, situatia politica si eventualele alternative la coalitia PSD-ALDE, cine ar guverna daca nu ei, daca are cineva vreo propunere din partea Opozitiei, o propunere care poate fi luata in serios sau nu. Concluzia a fost ca nu exista o astfel de propunere. Aritmetic, PSD-ALDE au majoritate, au zece voturi peste numarul necesar pentru a investi Guvernul. Am vazut si am analizat programul de guvernare. Sunt lucruri care deja de doua ori au fost votate de catre noi si nu s-a schimbat nimic. Deci ar fi greu de argumentat de ce nu am vota si a treia oara, cu toate ca nu este un fapt obisnuit sa schimbi Guvernul din sase in sase luni. Sunt si lucruri care trebuie criticate, pot fi criticate, vor fi criticate. Si vom da si noi o sansa coalitiei PSD-ALDE, prin voturile noastre, astazi, la investirea Guvernului", a precizat liderul UDMR, potrivit Agerpres.

El a afirmat ca propunerile de ministri i-au convins partial pe parlamentarii UDMR.

"Unii - da, altii - mai putin. Dar asa a fost intotdeauna. Aici iarasi nu este nimic nou sub soare. Eu am mai spus ca sunt cativa ministri desemnati care poate vor dovedi ca sunt administratori buni. Poate, nu. Nu imi dau seama, dar, ma rog, noi votam o lista, nu persoane, in plenul Camerelor reunite. Daca ar fi sa votam acolo, optional, despre persoane, ar fi o situatie cu totul si cu totul alta. Dar aici vorbim despre un vot pe lista de guvernare", a explicat Kelemen Hunor.