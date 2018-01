"Obiectivul strategic al Guvernului, in plan intern, ramane acela de a realiza o crestere economica inteligenta, sustenabila si incluziva. (...) Ramanem pe angajamentul nostru de a ne incadra cu deficitele bugetare sub 3% din PIB", a declarat Viorel Stefan, la audierile din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, care au dat un aviz favorabil pentru ca acesta sa ocupe functia de vicepremier fara portofoliu.

Potrivit lui Viorel Stefan, viitorul Executiv va incepe sa realizeze "ceea ce nu s-a facut in 2017".

"A ramas ca obiectiv nerezolvat adoptarea Codului economic al Romaniei. (...) Urmeaza sa contina atat Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, toate reglementarile cu impact fiscal, dar nu numai, tot ce inseamna legislatie privind infiintarea si functionarea entitatilor economice. (...) Ne-am propus sa rescriem Legea insolventei, a falimentului", a spus Viorel Stefan.

El a precizat ca un alt obiectiv este reducerea birocratiei prin interconectarea sistemelor informatice si prin reorganizarea aparatului administrativ.

"Interconectarea sistemelor informatice presupune ca toate taxele sa poata fi platite in Romania online, documentele sa poata fi depuse online si numai acolo unde acestea nu se afla deja in posesia unei institutii sau autoritati publice. Pe partea de reorganizare administrativa - ne propunem introducerea standardelor de performanta si calitate pentru angajati", a mentionat Viorel Stefan.

El s-a referit si la Codul administrativ, care este promovat in Parlament, dar si la "nevoia de a da un statut al functionarului public".

"Ne propunem reducerea numarului de impozite si taxe sub 50. Vorbim despre impozitele si taxele cu caracter general, pentru ca aici este un domeniu foarte stufos si va trebui ani de zile sa vedem ce se intampla si cu celelalte taxe din domeniul administratiei locale, din domeniul tuturor autoritatilor, agentiilor guvernamentale", a mai afirmat Viorel Stefan.

El a precizat ca se doreste si "creionarea unei scheme de ajutor de stat" pentru firmele care vor dezvolta proiecte investitionale in judetele cu rata mare de somaj, dar si mentinerea unor obiective cu "un caracter permanent".

"Se vor relua in fiecare an pana in 2020, si aici ma refer in primul rand la angajamentul nostru de a asigura 2% pentru cresterea capacitatii de aparare - 2% din PIB", a mai spus Viorel Stefan.

Acesta a vorbit si despre proiectul infiintarii Casei de Comert a Romaniei, "care isi doreste sa medieze oferta de bunuri si servicii cu cererea, in special pe produsele alimentare sau animale vii", dar si despre proiectele legate de Anul Centenar, care vizeaza investitii in Muzeul National de Istorie a Romaniei, in Muzeul National de Arta si construirea unei sali polivalente.

"In domeniul Justitiei, vor fi construite 15 centre regionale de arhiva, la nivelul fiecarei curti de apel. (...) Ne propunem completarea cu noi programe de sustinere a produselor deficitare in agricultura. (...) Si bineinteles (...) angajamentul nostru privind o noua lege a pensiilor", a sustinut Viorel Stefan.