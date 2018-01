"In perioada in care am fost ministru, am urmarit sa exercit cat de bine mandatul si sa gestionez cat s-a putut de bine multitudinea de competente ale Ministerului de Interne", a aratat Carmen Dan.

"Activitatile realizate la nivelul MAI au o dinamica aparte, pentru ca acest minister este intr-o relatie continua, cotidiana cu cetateanul, o relatie care are ca fundament nevoia de securitate. Avem o echipa manageriala tanara, de aceea astazi langa mine sunt seful Politiei Romane, seful Jandarmeriei", a adaugat ea, citata de stirileprotv.ro.

De asemenea, a vorbit si despre masurile luate pentru reducerea deficitului de personal.



"Zilele acestea finalizam o noua metodologie pentru testarea psihologica a personalului. Ultimele evenimente ne-au determinat sa intervenim in acest domeniu. Accentul va fi pus pe cunoasterea anterioara a personalului, astfel incat in timpul testarii psihologice sa isi poata focusa testarea in functie de vulnerabilitatile din fisa de semnalare", a mai mentionat Carmen Dan.