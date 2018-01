"Mai mult decat in alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui sa aiba intr-adevar eficienta, pentru ca practic, intr-un an si o luna, partidele de guvernamant schimba al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua asa, la fiecare sase luni mai schimbam cate un prim-ministru", a spus Atilla la RFI.

"Ministerele trebuie sa inceapa sa se miste si in cat mai scurt timp, in cateva luni, aceste chestiuni sa porneasca. Infrastructura. Pe langa unele greseli de redactare legate de capitolul de infrastructura, care sunt greseli elementare, anumite tronsoane sunt trecute la alte autostrazi, trebuie ca aici sa incepem sa avem intr-adevar eficienta”, a completat el, citat de digi24.ro.

Chestionat daca acest lucru inseamna ca UDMR va vota impotriva Guvernului Dancila, raspunsul sau a fost: "UDMR nu este o anexa a acestei coalitii de guvernamant (...). Noi niciodata si daca am fost intr-o coalitie de guvernamant si in care am inteles un anumit proiect politic, un program de guvernare, dar au fost anumite chestiuni in care UDMR s-a exprimat si e cazul si de data aceasta, in cadrul audierilor, noi dorim pe anumite segmente sa adresam intrebari, sa luam in discutie aceste temeri".