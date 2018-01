Chestionat daca este multumit de Valentin Popa, care s-ar fi exprimat cu dezacorduri, al doilea om in stat a recunoscut ca "are niste lacune".

"Am vazut in presa. Nu stiu daca s-a facut o culegere a acestora, dar (...) este rectorul unei institutii de invatamant superior, care are o lunga experienta in Educatie si care are si o sustinere consistenta. Daca am inteles bine, cred ca toti rectorii institutiilor de invatamant superior au semnat o petitie de sustinere. Cred ca aceste lucruri nu trebuie puse in special pe primul plan. Trebuie sa vedem ce isi propune ministrul si ce este capabil sa faca si sa-l judecam dupa realizari", a declarat Tariceanu, citat de romaniatv.net.