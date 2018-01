"Eu sper sa fie un exemplu bun prin ceea ce va face ca ministru al Educatiei daca maine va obtine votul intregul Cabinet", a spus social-democratul, citat de romaniatv.net.

Chestionat cum comenteaza greselile gramaticale facute de Popa, raspunsul lui Dragnea a fost: "Eu am vazut tot in presa o sustinere din partea a 45 de rectori din Romania, am inteles 45 din 48. Pentru mine asta este foarte important. Am vazut aceasta declaratie de sustinere si chiar cateva interventii ale unor oameni care lucreaza la varful Educatiei romanesti si care au incredere in aceasta propunere si atunci de ce sa nu tinem cont si de parerea lor?".

De asemenea, a fost intrebat daca are emotii in ceea ce priveste votul de investire a noului Guvern si a spus: "Tot timpul sunt emotionat. Tot timpul, cand colegi merg la audieri, am foarte mari emotii si atunci asteptam cu infrigurare sa se termine audierile de maine si bineinteles votul", a completat el.