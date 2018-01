"Sunt convinsa ca principalul nostru obiectiv trebuie sa ramana, si ma refer aici la tot ceea ce inseamna romani pentru Romania, ca pentru urmatoarea perioada de programare, incepand cu 2020, alocarea fondurilor europene sa fie cel putin la nivelul actualei perioade de programare 2014-2020. Restul se afla in discutie si sunt convinsa ca modul in care ne vom comporta, modul in care vom actiona nu va avea niciun fel de impact, atat pe plan extern, cat si pe plan intern, asupra politicilor europene in ceea ce priveste obiectivul nostru de alocare pentru perioada imediat urmatoare. Sunt o sustinatoare a Legilor Justitiei. Ele trebuie sa fie in concordanta cu Deciziile CCR. Avem nevoie si sunt convinsa ca vom avea o justitie independenta", a spus Plumb.

Intrebata cum va fi relatia sa cu Bruxelles-ul, ministrul propus al Fondurilor Europene a mentionat ca dialogul cu Comisia Europeana este si va ramane constant, scrie Agerpres.



"Relatia cu Bruxelles este si a fost o relatie foarte buna. Maine (marti, 30 ianuarie 2018, n.r.), doamna comisar pentru politica regionala, Corina Cretu, este in Romania si va avea o intalnire cu noi. Dialogul cu Comisia Europeana ramane constant in ceea ce ma priveste si in ceea ce ne priveste", a punctat Rovana Plumb.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Fonduri Europene, Rovana Plumb, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor doua comisii au avizat cu 18 voturi pentru, 9 impotriva si nicio abtinere.

Plumb: Romania are o tinta de 72,5% privind rata de absorbtie a fondurilor europene, pana in 2020

Rata de absorbtie a fondurilor europene pe care Romania si-o propune pana in anul 2020 este de 72,5% din totalul alocarii, iar pana in anul 2023 procentajul vizat este 100%, a declarat, luni, ministrul propus al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul audierilor din comisiile reunite din Parlament.

"As vrea sa reamintesc faptul ca, pe perioada de programare 2007 - 2013, am avut o rata de absorbtie anuala de 2%, intre 2007 - 2012, iar din 2012 pana in 2015 guvernarea PSD a reusit sa recupereze si am ajuns la o absorbtie de 89%. Romania are la dispozitie, pentru perioada 2014 - 2020, o alocare de 42,5 miliarde de euro, care este asigurata prin fondurile europene, structurale si de investitii si plati directe structurale atat prin Politica de Coeziune, cat si prin Politica Agricola Comuna. In ceea ce priveste programele operationale, prin Politica de coeziune, care este coordonata de catre Ministerul Fondurilor Europene, suma pusa la dispozitia Romaniei pentru a fi cheltuita pana in anul 2023 este de 23 de miliarde de euro. In ceea ce priveste atingerea obiectivului major pe intern, dar si in contextul atingerii obiectivelor de tara, asa cum ne-am angajat in ceea ce priveste tintele din Strategia Europa 2020, dar si a recomandarilor specifice de tara, tinta noastra fata de alocarea de 42,5 miliarde de euro este ca, pana in anul 2020, peste 30 de miliarde de euro sa intre in Romania, adica 72,5%, si 100% pana la finalizarea perioadei de programare, adica pana in 2023", a spus Plumb.

Lista prioritatilor pentru 2018

Potrivit ministrului propus al Fondurilor Europene, pe lista prioritatilor pentru anul 2018 se afla: solicitarea la rambursare de la Comisia Europeana (CE) a sumei de 1,7 miliarde de euro, deschiderea tuturor liniilor de finantare, sprijinirea beneficiarilor si asistarea acestora pe toata perioada de implementare a proiectelor, un dialog constant cu partenerii sociali, societatea civila si organizatiile neguvernamentale, continuarea procesului de simplificare demarat in 2017.

"Ne propunem ca, in luna februarie, sa lansam un apel catre toti beneficiarii, astfel incat acestia sa poata transmita catre Ministerul Fondurilor Europene planuri de simplificare in special in ceea ce priveste sistemul informatic MySMIS. Intentionam ca tot ceea ce este cuprins in Programul de guvernare, in toate domeniile de activitate, plecand de la investitia in capitalul uman, educatie, sanatate, cercetare, inovare, mediu de afaceri si pana la infrastructura atat de necesara Romaniei, fondurile structurale si de investitii sa joace un rol deosebit de important. Vom deschide linii de finantare in Educatie, iar in februarie apeluri prin care vom acorda burse atat studentilor care provin din mediile defavorizate, cat si burse doctorale pentru dezvoltare antreprenoriala, in valoare de 400 de euro/student. De asemenea, vom demara o linie de finantare pentru dezvoltarea antreprenoriala in domeniul social, iar pentru mediul de afaceri vom lansa ghiduri pentru digitalizarea serviciilor pentru toate companiile la Registrul Comertului", a spus Rovana Plumb.

Aceasta a mentionat, totodata, ca, pana la sfarsitul lunii februarie, autoritatile de la Bucuresti vor transmite Comisiei Europene un plan de masuri pentru a evita dezangajarea de fonduri europene, dar nu a precizat despre ce suma ar fi vorba.



"In 2017, guvernarea PSD-ALDE a recuperat intarzierile generate de guvernarea anterioara, in anul 2016. Astfel, la inceputul lunii august 2017, au fost acreditate toate autoritatile de management pentru gestionarea programelor operationale. Acestea permit intrarea in tara a banilor europene. Bugetul total pentru apelurile lansate este de peste 18 miliarde de euro, echivalentul a 80% din alocarea totala a fondurilor structurale si de investitii. Numarul contractelor de finantare semnate cu beneficiarii este 1.857, in valoare de 8,1 miliarde de euro fata de luna decembrie 2016, cand erau 238 de contracte semnate, cu o valoare de 1,3 miliarde de euro. De asemenea, s-au facut plati catre beneficiari de 1,7 miliarde de euro. In ceea ce priveste gradul de absorbtie, in 2016 nu au fost solicitate sume la rambursare pentru exercitiul financiar 2014 - 2020. In anul 2017 a fost solicitata la rambursare pe Politica de Coeziune, pe programele care sunt gestionate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei si Fondurilor Europene suma de 1,24 miliarde de euro si au intrat in tara 1,090 miliarde de euro. Rata de absorbtie curenta, exclusiv pentru programele gestionate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei si Fondurilor Europene este 5,47%, iar rata cumulata cu Programul National de Dezvoltarea Rurala si Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime este de 10,87%, deci aproape 11%. Pe politica regionala, care inseamna instrumentele utilizate prin Fondul de Coeziune si Fondul de Dezvoltarea Regionala, Romania are o rata de absorbtie de 12,29% fata de media Uniunii Europene care este de 13,08%, ceea ce ne situeaza pe pozitia 16 in clasamentul Uniunii, raportat la cele 28 de state", a explicat Plumb.

