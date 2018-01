"Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018 o politica fiscala care sa fie una noninterventionista, deci o minima interventie a statului in economie. Economia merge bine. E o abordare foarte liberala cea pe care v-o enunt. Economia trebuie lasata sa functioneze fara o prea mare interventie a statului. Nu sunt prevazute taxe sau impozite (noi - n.r.) pentru anul 2018", a spus al doilea om in stat.

De asemenea, a tinut sa precizeze ca taxa pe E-uri si taxa de solidaritate au fost eliminate din programul de guvernare.

"Doamna Dancila a mentionat trei lucruri care sunt scoase din programul de guvernare. Primul vi l-am mentionat si eu - este vorba de cunoscuta taxa de solidaritate. A doua este taxa pe E-uri. Vorbim despre aditivii din alimente. Punctul de vedere al domniei sale a fost ca mai degraba favorizeaza o legislatie care sa interzica E-uri care sunt nocive", a completat el, citat de wallstreet.ro.