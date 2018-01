Liderul PSD a explicat, duminica, ca mesajul nu a fost scris de el, ci de o alta persoana, care a fost ulterior concediata.

”Nu l-am confundat. Am facut o greseala ca am am avut incredere in cineva sa posteze. Am scris textul, l-am transmis, dupa care mi-a spus peste cateva minute ca a facut o greseala. Cine a facut greseala nu mai e. Am mai patit din astea. Incet, incet, cei care le fac dispar”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit stirileprotv.ro.

”Un intelectual desavarsit, Mircea Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor.

Dumnezeu sa-l odihneasca!”, a fost postarea care a aparut, joi, pe contul de Facebook al lui Liviu Dragnea.