Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de premierul desemnat, Viorica Dancila.

Intre temele aflate pe agenda se afla noul program de guvernare si prioritatile legislative ale sesiunii parlamentare urmatoare.

Ministrii Cabinetului Dancila vor fi audiati luni de comisiile de specialitate, iar Parlamentul va vota in aceeasi zi componenta noului Guvern.

Viorica Dancila a avut si sambata discutii informale cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru noul Guvern.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat sambata, ca reuniunea de duminica este una mai larga cu grupurile parlamentare si cu presedintii organizatiilor judetene - intalnire pregatitoare pentru ziua de luni.

"Parlamentarii au fost rugati sa vina mai devreme, sa avem prezenta suta la suta - sa nu existe nicio pierdere la votul important care urmeaza luni. Toate aceste intalniri sunt parte a graficului privind incheierea tuturor procedurilor pentru votul intregului Cabinet si pentru a intra in linie dreapta cu noua formula guvernamentala, pentru ca interesul este sa nu pierdem nicio zi, iar prim-ministrul si ministrii sa se apuce de treaba imediat conform graficului asumat in programul de guvernare fiecare individual, urmand ca doamna prim-ministru Viorica Dancila sa faca in mod constant evaluari ale ministrilor pe graficul pe care l-am decis impreuna privind programul de guvernare", a precizat secretarul general adjunct al PSD, potrivit agerpres.ro.