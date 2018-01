"Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte a raspunsului nostru.

Nu exista scurtaturi pentru a schimba in bine, cu adevarat, Romania. E nevoie de mai multi, de timp si de implicare pentru ca in final, sa ne fie mai bine tuturor.

Dincolo de cele 15 comunitati tematice care lucreaza la idei si propuneri in domeniile in care vrem nu doar sa spunem ca lucrurile pot merge mai bine, ci sa si venim cu solutii pentru o viziune de dezvoltare a Romaniei, am lansat si ideea de implicare de jos in sus prin intermediul comunitatilor locale", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

Primele sase filiale vor fi deschise la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles, noteaza hotnews.ro.