"Au fost consultari cu presedintii organizatiilor judetene, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea sa fie doua-trei domenii unde sa fie mai multe optiuni si se va transa prin vot, dar la fiecare propunere va fi vot nominal", a spus presedintele PSD inainte de sedinta CExN.

Chestionat daca vicepremierul Paul Stanescu va ramane in viitorul Guvern, raspunsul presedintelui Camerei Deputatilor a fost: "Domnul Paul Stanescu a anuntat ce va face, in cazul in care instanta va decide (...) redeschiderea dosarului, nu stiu exact foarte bine. A zis ca isi prezinta demisia".

Totodata, intrebat daca va avea grija ca pe lista ministrilor din noul Cabinet sa nu fie vreun ministru cu probleme de integritate, el a mentionat: "Nu cred ca va fi niciun ministru cu astfel de probleme".

Liviu Dragnea a vorbit si despre o eventuala prezenta a Rovanei Plumb in viitorul Guvern, aratand ca cererea DNA care o viza a fost respinsa in Parlament.

"Dar Rovana Plumb ce probleme are? (...) Din moment ce a fost respinsa (cererea DNA - n.r.), inseamna ca nu are nicio calitate (in dosar, n.r.)", a precizat el, citat de antena3.ro.