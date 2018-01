''Presedinti de federatii mi-au aratat sustinerea in acest an de cand sunt ministru, au strans si semnaturi, dar le-am spus ca nu vreau semnaturi ca sa raman. Nu mi-a trecut niciun moment prin gand sa duc aceste semnaturi la partid (PSD, n. red.), pentru ca nu voi alerga niciodata dupa functie. De doua-trei luni am zis ca voi face un pas in lateral, iar acum va anunt ca ma voi retrage din functia de ministru. Voi ramane un partener al sportului si sper ca nu i-am dezamagit pe presedintii de federatii. E o familie frumoasa si le transmit sa aiba incredere in sportul romanesc, pentru ca va renaste din cenusa'', a spus Dunca intr-o conferinta de presa.

''M-am consultat in aceasta decizie si cu dl presedinte Dragnea, pentru ca trebuie asumate anumite responsabilitati, si va spun ca nu e un minister usor, am depus mult efort aici. Acum ma duc sa ma ocup si de partid, pentru ca sunt presedinte de organizatie la Brasov, de asemenea si la Senat sunt foarte multe lucruri de realizat, multe proiecte de care ma voi ocupa'', a spus Dunca, citat de hotnews.ro.

"Ne-a spus de ieri. Vrea sa se ocupe mai mult de organizatia PSD din Brasov si am luat act de asta", a spus presedintele PSD, Liviu Dragnea.