"Liderii politici din Romania, la nivelul majoritatii partidelor, nu inteleg ca au obligatia de a apara si promova interesul national. Si orice judecata pe care o fac si orice actiune pe care o intreprind ar trebui sa fie pusa in lumina acestui element fundamental. (...) Cordialitatea lui Juncker o cunosc. Este un fapt comun care se petrece. Eu nu ii dau niciun fel de conotatie suplimentara ca s-a imbratisat cu Soros. Nu e problema cu Jean Claude Juncker. Este un om care este format in spiritul principiilor democratice.

Problema e cu Soros. Ce vrea sa faca Soros si a reusit, in buna masura, este ca prin aceasta retea enorma de ONG-uri pe care le-a sustinut in foarte multe parti ale lumii sa duca la o slabire a institutiilor fundamentale ale statului si a increderii publice in aceste institutii si sa inlocuim sistemul de democratie parlamentara care se bazeaza pe votul majoritatii cetatenilor cu democratia manifestatiilor de strada, unde o minoritate galagioasa doreste sa-si impuna punctul de vedere in pofida majoritatii legitimata bineinteles prin alegeri libere. Acesta este demersul pervers al lui Soros in toata lumea", a declarat Tariceanu la Antena 3.

Aceste declaratii survin in urma imaginilor care au aparut cu presedintele Comisiei Europene si George Soros, noteaza romanialibera.ro.