Penali in guvern ? Da, pentru ca putem!



Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile.



Intrebat daca din guvern vor face parte penali, Dragnea a raspuns sec, DA.

Dragnea vrea sa aduca la propriul nivel, acela de condamnat penal, cea mai importanta institutie executiva a tarii, Guvernul Romaniei.

Ce nu pricepe Dragnea:

1.Imaginea tarii este data in primul rand de imaginea guvernului. Ce vor spune despre Romania cetatenii europeni care din taxele lor asigura banii alocati Romaniei, cand vor afla ca membri ai guvernului sunt urmariti penal?

2.Exista o regula de aur a guvernelor democratice care spune ca, atunci cand un ministru este investigat intr-un dosar penal, acesta se retrage din functie ? Oare intelege Dragnea ca Guvernul Romaniei devine nefrecventabil prin prezenta unor ministri urmariti penal?

3.Dragnea nu pricepe ca prezumtia de nevinovatie functioneaza pentru orice om simplu, dar nu poate fi aplicata ministrilor, militarilor, magistratilor, functionarilor publici, diplomatilor politistilor prin mentinerea in functie.

Ma intreb cat de nesimtiti si lipsiti de scrupule pot fi politicienii care fiind urmariti penal, accepta sa fie nominalizati in guvern stiind ca fac rau tarii. Eu sper ca Rovana Plumb si Sevil Shhaideh nu accepta sa-I dispretuiasca pe romani revenind in guvern.

Daca PSD-ul ca partid, va accepta docil si aceasta ultima umilire a sa si a electoratului propriu de catre iresponsabilul Dragnea, inseamna ca acest partid castigator al alegerilor parlamentare, merita sa dispara din politica romaneasca pentru ca nu reprezinta nici interesele tarii si nici interesele propriului electorat ci doar interesele marunte, siretenia si lipsa de inteligenta specifice lui Dragnea.

Oare cum se simte europeana Dancila?

Dar Iohannis daca va fi in situatia de a primi juramantul unor penali votati de majoritatea PSD-ALDE-UDMR?", a scris Traian Basescu pe Facebook.