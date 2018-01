"Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit!

Legile 303, 304 si 317, toate din 2004, au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul.

Aplicarea in practica a acestor trei legi pentru un timp indelungat a aratat articole, si chiar concepte, care trebuie modificate pentru ca justitia sa poata face acel salt calitativ de care avem nevoie pentru ca Romania sa devina un stat de drept consolidat. Acesta este motivul pentru care unele articole si concepte trebuie revizuite, ajustate, reformulate.

Cu certitudine, trebuie clarificate elemente precum:

-raspunderea magistratilor;

-separarea carierei judecatorilor de cea a procurorilor;

-egalitatea de tratament in instanta de judecata a procurorului si avocatului;

-protejarea judecatorului de eventuale abuzuri ale procurorilor;

-cresterea si consolidarea independentei inspectiei judiciare ;

-separarea activitatii profesionale a celor doua sectii ale CSM etc.

Curtea Constitutionala care are acum in analiza cele trei legi va retrimite unele articole inapoi la Parlament pentru a fi corectate, avand in vedere ambiguitatile, stangaciile si erorile de formulare ale unor articole.

O spun ca om care la terminarea mandatului declara 'justitia a facut progrese enorme, dar inca este un drum lung pana la o justitie consolidata, credibila si predictibila'.

Am citit si am analizat cu creionul in mana modificarile la cele trei legi, asa cum ele au trecut prin Parlament. Cu certitudine, cea mai mare parte a modificarilor facute sunt necesare si aparent corecte. CCR ne va da si verdictul de constitutionalitate pana la sfarsitul lunii.

Dar pentru ca dezbaterea publica despre modificarea legilor de functionare a justitiei sa poata avea loc si mai ales sa fie o dezbatere cinstita, este esential sa le citim si sa vorbim in cunostinta de cauza. Ar fi bine sa dezbatem stiind exact ce articole sunt susceptibile a aduce atingere independentei justitiei. Altfel, riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze. Oricum, eu nu mai pot fi manipulat. Am citit", a scris Traian Basescu pe Facebook.