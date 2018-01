"Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine traieste si cine moare, cine e arestat si cine e liber", a raspuns Stefanescu, intrebat de Adevarul despre motivul pentru care le este permis celor cu probleme penale sa faca parte din Guvern.

El a tinut sa precizeze si ca vor fi modificate "mult" si codurile penale.

"Vor fi modificate Codurile Penale mult. In sens pozitiv. Societatea civila este partea aia mare din Romania care ne-a votat si ne-a dat aceasta imputernicire. Cei de la #rezist, daca vor sa faca un partid unic, cu Kovesi presedinte, prim-ministru si imparat, trebuie sa vina cu acest program in fata romanilor sa-l voteze. Daca romanii vor o tara cu #rezist, schimbam si steagul si imnul cu #, iar noi ceilalti ne aplecam cu respect. Cat nu sunt votati si au 5%, cu tot SRI-ul in spate, cu Coldea cu tot, nu poti sa vii sa faci program si sa implementezi niste idei pentru cealalta mare majoritate care formeaza 50% sau 60% si care a votat", a adaugat Stefanescu, citat de stirileprotv.ro.