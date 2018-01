"In 2010, Curtea de Conturi a facut verificari de fond, a spus ca totul e in regula. Dupa aceea, un cetatean a carui identitate, spune DNA, nu a fost gasita, a facut o sesuzare in dos cu finantarea echipei de fotbal Alro Slatina si au inceput cercetarile. DNA Craiova a avut un expert, au verificat daca exista prejudiciu, DNA Craiova a zis ca nu exista prejudiciu si in baza constatarilor au dat neinceperea urmaririi penale.

Pe 17 ianuarie 2018 DNA cere redeschiderea din nou a acestui dosar. Nu stiu care e cauza. Mai sunt de la Curtea de Conturi trei auditori citati in acest dosar si s-a amanat. In momentul in care voi deveni inculpat in acest dosar, eu, Paul Stanescu, imi voi pune imediat demisia pe masa primului ministru. (..) Eu cred ca totul a fost legal", a mentionat Stanescu, citat de ziaruldeiasi.ro.

Vicepremierul s-a prezentat joi la instanta suprema, unde a avut loc primul termen din dosarul in care DNA solicita redeschiderea unei cauze care il vizeaza.