"Care este articolul din legile Justitiei pe care il considera nedemocratic? (...) Uite, sunt un om care a fost 10 ani in Consiliul European, care a lucrat 10 ani cu Comisia Europeana, in acest comunicat Comisia Europeana bate campii, imi pare rau. Dar noi care suntem pamanteni, traitori aici, in Romania, si care vorbim de trei luni de legile justitiei (...), care este articolul care impiedica exercitarea Justitiei, din cele trei legi deja trimise la Curtea Constitutionala? Ca sa nu fie dubii: (legea-n.r.) 303 este despre statutul magistratilor, 304 este despre organizarea justitiei si 317 despre functionarea CSM. Care este articolul care duce inapoi justitia din Romania? Eu pun intrebarea ca om care le-a subliniat cu creion rosu, cu creion negru, cu creion albastru, toate acele peste cateva sute de pagini care inseamna modificarile la (aceste-n.r.) legi. Dati-mi articolul care este impotriva functionarii democratice a Justitiei din aceste trei legi deja trimise si pe urma discutam si despre proiectul de cod penal", a declarat senatorul, citat de romanialibera.ro.

"Primul lucru pe care trebuie sa-l intelegem cand vorbim de ingrijorari profunde este de respectare a drepturilor fundamentale pentru ca acesta e principiul pe care s-a construit UE. Nu exista democratie in afara respectarii drepturilor fundamentale ale omului. Daca aici este o ingrijorare, sunt de acord cu CE. Dar dincolo de asta (...) - si eu va spun ca asta poate fi sensul - vreau articolul care impiedica exercitarea justitiei", a adaugat presedintele PMP.