Reactia survine dupa scrisoarea presedintilor celor doua camere ale Parlamentului Romaniei catre Comisia Europeana.

"In scrisoarea trimisa azi Presedintelui si Prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei, domnii Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu indraznesc sa compare modificarile pe care le fac ei in domeniul justitiei cu cele facute de Guvernul tehnocrat. Sefii PSD-ALDE ignora avize ale CSM care se gasesc chiar pe site-ul Camerei Deputatilor.

Mai mult, liderii PSD-ALDE continua sa justifice modul nedemocratic in care modifica legile justitiei, luand ca referinta fostul guvern tehnocrat.

Pentru buna informare a opiniei publice, facem urmatoarele precizari:

In guvernul tehnocrat nu a existat niciun conflict de interese personal, in sensul in care nimeni din guvern nu avea interesul sa modifice legile pentru a-si apara propria piele in fata justitiei.

Modificarile operate de guvernul tehnocrat au vizat aspecte necontroversate ale Codului Penal si Codului de procedura penala care au fost discutate in prealabil in comisiile juridice ale Parlamentului, multe fiind deja adoptate de Senat, si care puneau in acord legislatia cu decizii ale Curtii Constitutionale. Aceasta dupa intarzieri considerabile, unele chiar de doi ani, cauzate exclusiv de inactiunea parlamentara.

Modificarile operate atunci au survenit cererilor magistratilor, au avut toate avizele legale, inclusiv avizul Consiliului Superior al Magistraturii, si nu au starnit controverse in magistratura.

Nu in ultimul rand, guvernul tehnocrat a adoptat modificarile cu respectarea procedurilor legale in vigoare, fara a se deroba de raspundere ascunzandu-se in spatele vreunei comisii parlamentare extraordinare.

In ceea ce priveste propunerile de modificare a legilor justitiei, spiritul in care s-a lucrat in anul 2016 a fost acela al transparentei si consultarii largi, cu toate partile interesate din societate si din sistemul judiciar. Textul proiectului a fost discutat vreme de peste 10 luni, atat la sediul Ministerului Justitiei, cat si in dezbateri organizate in mari centre universitare. Un mod de lucru deschis, complet opus stilului intempestiv, in forta, afisat de actuala coalitie de guvernare", se arata in comunicat.