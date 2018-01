In documentul adresat presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker si si prim-vicepresedintelui Frantz Timmermans, Dragnea si Tariceanu sustin ca elaborarea si examinarea textelor de lege s-a facut cu respectarea exigentelor constitutionale si ca au fost avute in vedere recomandarile Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare cu privire la independenta si reforma sistemului judiciar.

"In acelasi timp, insa, ne exprimam ingrijorarea cu privire la modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema Justitiei din Romania. Pentru a clarifica aceste aspecte va facem cunoscut faptul ca, dezbaterea pe acest subiect a inceput cu mult inainte ca legile in cauza sa fie discutate si adoptate in Parlament. Dialogul a fost coordonat, int-o prima faza, de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Justitiei cu participarea si consultarea tuturor organizatiilor relevante: Consiliul Superior al Magistraturii, asociatiile judecatorilor, procurorilor si avocatilor, reprezentantii societatii civile si ai mediului academic", subliniaza cei doi oficiali romani.

Acestia precizeaza ca, ulterior, proiectele au intrat in dezbaterea Parlamentului, cu participarea reprezentantilor respectivelor organizatii.



"Subliniem, totodata, ca dezbaterile parlamentare au durat 4 luni si au fost transmise live, pe site-ul Camerei Deputatilor, pe toata perioada desfasurarii lor, oferind astfel posibilitatea celor interesati sa urmareasca indeaproape argumentele si votul pentru fiecare amendament", sustin semnatarii scrisorii.

Documentul citat mai mentioneaza, "referitor la preocuparile exprimate de Comisie in ceea ce priveste consensul realizat fata de aceste legi", ca "din cele 316 de amendamente care au fost adoptate la cele trei legi privind sistemul judiciar din Romania, 229 au fost propuse de catre Consiliul Superior al Magistraturii, iar aproape toate celelalte au venit din partea sau au fost sustinute de asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor".



"O buna parte dintre acestea au fost sustinute si de partidele din opozitie, iar zeci de amendamente au fost adoptate in unanimitate de catre cei prezenti la dezbateri", mai precizeaza documentul citat.

CCR urmeaza sa se pronunte asupra legilor Justitiei

De asemenea, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului au mentionat ca asupra legilor Justitiei urmeaza sa se pronunte Curtea Constitutionala, scrie Agerpres se subliniaza in scrisoare.

Cei doi oficiali romani si-au exprimat speranta ca Romania va incheia cu succes Mecanismul de Cooperare si Verificare, in cursul actualului mandat al Comisiei Europene.

Ei au apreciat ca "manifestarea interesului Comisiei cu privire la dezbaterile din Parlamentul Romaniei pe teama justitiei reprezinta o oportunitate pentru dezvoltarea unui dialog permanent intre cele doua institutii pentru clarificarea tuturor problemelor in dezbatere".



"Drept urmare, ne manifestam toata deschiderea pentru o colaborare cat mai stransa, dar bazata pe adevar si informare reciproca corecta, care sa asigure astfel un fundament solid pentru consolidarea statului de drept, in Romania, concomitent cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateanului", se mai mentioneaza in scrisoare.