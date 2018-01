"In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate impotriva independentei Justitiei din Romania, Comisia Europeana a luat pozitie de la cel mai inalt nivel, aratand ca nu a fost indusa in eroare de campaniile de manipulare din tara. Costul pentru Romania al acestei pozitii oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, este afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international. Insa aceasta este pozitia la care au fost obligati de catre gruparea Dragnea - Tariceanu", se arata in comunicatul PNL.

Liberalii adauga ca, in fapt, "Romania a fost pusa la colt in Uniunea Europeana din cauza politicienilor iresponsabili de la Bucuresti, care insista sa urmareasca fara scrupule o agenda personala cu scopul de a-si solutiona problemele penale pe alta cale decat cea a instantelor de judecata".

"Mai mult, Romania risca sanctiuni de natura financiara, prin taierea de fonduri europene, dar si de natura politica, prin suspendarea dreptului de vot in Consiliul European, daca majoritatea parlamentara continua aceste demersuri toxice care neaga principiul egalitatii in fata legii", precizeaza sursa citata.

PNL face apel la parlamentarii PSD, ALDE si UDMR de a-si reconsidera "in ultimul ceas" pozitia

"Intrucat nu ne punem sperante in disponibilitatea liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a intelege gravitatea situatiei in care ne aflam, PNL face un ultim apel la parlamentarii PSD, ALDE si UDMR de a se trezi din betia puterii si de a-si reconsidera in ultimul ceas pozitia. Nimeni din UE nu va accepta compromiterea intregului sistem judiciar al unei tari de dragul unor lideri cu probleme in Justitie", se spune in comunicat.

PNL mai sustine ca, pana-n prezent, pozitiile externe referitoare la demersurile impotriva Justitiei au fost ignorate de majoritatea parlamentara.



"Partenerii strategici ai Romaniei au transmis pana acum nenumarate semnale prin care dezavueaza demersurile impotriva Justitiei, de la Departamentul de Stat al SUA pana la ambasadele statelor occidentale la Bucuresti, de la Consiliul Europei prin intermediul GRECO pana la Comisia Europeana, care a dat avertismente in cadrul Raportului MCV. Pana in prezent, toate aceste pozitii au fost ignorate de majoritatea parlamentara sau chiar rastalmacite si transformate in pozitii contrare celor exprimate", potrivit aceluiasi comunicat.

In alta ordine de idei, PNL reafirma ca a actionat pe cale parlamentara in acord cu principiile asumate pentru protejarea independentei Justitiei, egalitatii si domniei Legii si, in acest sens, a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modificarile legislative si a cerut CCR consultarea Comisiei de la Venetia, in acord cu solicitarile prealabile ale Comisiei Europene. "In continuare, PNL va folosi toate parghiile parlamentare si legale pe care le are la dispozitie in calitate de partid parlamentar pentru a impiedica atacurile la adresa independentei Justitiei", se conchide in comunicat.

Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie.

"Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, publicata pe site-ul Comisiei.