"Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea. Romania este avertizata de Comisia Europeana pentru nerespectarea angajamentelor asumate la aderare, in 2007. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, respectiv modificarile la legile justitiei si la codurile penale. (...) Aici ne-au adus Dragnea&Tariceanu, cu sprijinul UDMR si gasca lor pro-coruptie si impotriva justitiei. Oricat ar incerca PSD&ALDE si posturile tv ale mogulilor penali sa ascunda realitatea, aceasta se vede foarte clar la Bruxelles. PSD&ALDE&UDMR pun in pericol situatia Romaniei in Uniune", afirma Macovei, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.

Europarlamentarul aminteste ca pe 29 ianuarie se voteaza in Comisia LIBE declansarea procedurii prevazute de art. 7 din Tratatul Uniunii Europene impotriva Poloniei.

"Dragnea, Tariceanu&comp. vor sa ne aduca aici? Sa pierdem, ca tara membra a UE, dreptul de vot la masa guvernelor si presedintilor UE? Romanii nu vor", sustine Macovei.

Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie.

"Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, publicata pe site-ul CE.