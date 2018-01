"Deja am hotarat ca vom vota impotriva guvernului Dancila, considerand ca doamna Dancila nu are nicio calitate care sa o impuna pentru aceasta candidatura, singura calitate a acesteia fiind supunerea fata de Dragnea si dorinta bolnava a acestuia de a avea la Palatul Victoria o marioneta care sa nu iasa din umbra lui. Doamna Dancila mai are timp sa se retraga pentru ca ea probabil nu-si da seama in ce a intrat", a declarat presei Ludovic Orban.

El a mentionat ca PNL a mers la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis dupa demisia premierului Mihai Ideea cu varianta alegerilor anticipate, dar nu a respins nici ideea de a forma o majoritate, insa acest lucru este dificil in structura Parlamentului actual.



"Acum cu Basescu este greu de vorbit. Sa ma ierte domnul presedinte ca nu am reusit sa ma inteleg cu acesta, insa diferenta dintre noi si PMP este ca noi suntem partenerii presedintelui, in timp ce Basescu il ataca de cate ori poate", a mai declarat Ludovic Orban.

Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat marti seara, intr-o emisiune televizata, ca este in favoarea unei coalitii de dreapta care sa sustina la urmatoarele alegeri prezidentiale un candidat unic, dar a adaugat ca problema este "onestitatea PNL-ului".

Mesajul transmis de Ziua Unirii Principatelor

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a venit la Iasi in semn de respect pentru inaintasii care acum 159 de ani au infaptuit Mica Unire.

"Este o zi extrem de importanta, chiar daca nu la Iasi s-a desavarsit Mica Unire, ci s-a desavarsit la Bucuresti. 24 Ianuarie a devenit un simbol al Micii Uniri, care e de fapt primul si cel mai important pas spre Marea Unire. Este extrem de importanta o recunoastere a rolului pe care l-au jucat Iasiul si Moldova", a declarat Orban.

Potrivit acestuia, "Iasiul a facut un sacrificiu pentru statutul de capitala a Moldovei in favoarea Bucurestiului".

Liderul PNL a adaugat ca, in urma cu 100 de ani, Iasiul a fost capitala de razboi, scrie Agerpres.



"Prezenta mea aici este o recunoastere a acestei importante si totodata o forma de respect fata de inaintasii nostri care au reusit, in conditii destul de vitrege si dribland de multe ori vointa marilor puteri, sa realizeze Mica Unire si apoi Marea Unire", a declarat Ludovic Orban.

El a luat parte miercuri la manifestarile organizate de autoritatile locale in Piata Unirii din Iasi cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca.

Dupa traditionala Hora a Unirii, Orban, insotit de colegii sai din filiala judeteana, a luat parte la slujba oficiata la Manastirea Trei Ierahi, unde se afla mormantul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

La ceremonialul religios au mai fost prezenti Custodele Coroanei Margareta si Principele Radu, reprezentanti ai autoritatilor locale din Chisinau si Iasi, lideri locali ai PSD si ai partidului Pro Romania.