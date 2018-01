"Am intrat in anul Centenarului si trebuie sa ne amintim, asa cum o facem in fiecare an pe 24 ianuarie, de insemnatatea Micii Uniri de la 1859, fara de care, poate, Marea Unire n-ar fi fost posibila.

Este un moment prielnic pentru noi toti sa reflectam la semnificatia acestor momente istorice si sa dam mana cu mana, pentru binele tarii si al nostru, al tuturor!", a scris edilul Capitalei pe Facebook.