"Marile evenimente istorice se explica si prin contextul geopolitic in care s-au petrecut.

Unirea Principatelor s-a inscris in marile procese politice europene, alaturi de toate celelalte realizari majore ale Romaniei moderne, precum Marea Unire, regasirea cursului democratic si apartenenta la spatiul comunitar european si nord-atlantic.



Insa, atat in 1859, cat si in 1918, hotaratoare a fost constiinta unitatii nationale, impletita cu actiunea vizionara a elitelor. Mesajul peste timp al actului Unirii Principatelor, ca si al Marii Uniri, se regaseste in spiritul, in energia si in determinarea sociala de a ne urma destinul european.

Romanii au avut in frunte conducatori destoinici

Cand au existat oameni de stat responsabili, iar aspiratiile tuturor romanilor s-au concretizat intr-un proiect comun, atunci Romania a fost un stat puternic. Cand prevaleaza ambitiile personale ale diferitilor lideri sau grupuri in detrimentul interesului national, atunci tara stagneaza sau face pasi inapoi.

Evenimentele din ultimele zile dovedesc din nou ca aceste lectii ale istoriei raman valabile si astazi. La fel ca acum un secol, spiritul natiunii este viu.



Manifestatiile pasnice si democratice arata o fata frumoasa a Romaniei de astazi: o societate care stie ce vrea, care nu abdica de la principiile fondatoare ale Romaniei moderne.

Guvernantii au datoria de a fi mai atenti la cerintele cetatenilor, mai preocupati fata de consecintele pe termen lung ale deciziilor luate, mai deschisi dialogului.

Avem nevoie de un stat care sa fie pe masura societatii, pentru ca romanii vor o guvernare decenta si eficienta.

Sa nu uitam ca sarbatoarea de astazi reprezinta, inainte de toate, un indemn la unitate si coeziune sociala", a declarat seful statului.

Iata aici discursul presedintelui.