"Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam in felul acesta?", se intreaba deputatul, citat de bursa.ro.

"Oamenii nu-si doresc atat de mult sa le scazi taxele, cat isi doresc stabilitate. Vor sa stie si la anul si peste doi ani si peste trei ani, ma refer la firme in primul rand, dar si la persoanele fizice, vor sa stie ca e un sistem stabil si ca e mult mai usor accesibil, adica sa nu te duci sa faci 7.000 de formulare, sa stai la sapte cozi, sa te trimita sapte functionari in sapte locuri. 2017, din punctul asta de vedere, a fost un dezastru si unul din motivele pentru care l-am criticat pe fostul premier Tudose si guvernul trecut a fost tocmai catastrofa asta fiscala careia i s-a zis in propaganda, asa, comunista, revolutia fiscala. N-a fost o revolutie, a fost o catastrofa, un genocid fiscal", a declarat Ponta la Realitatea TV.