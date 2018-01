"De fapt, 2018, ca si 2017, a inceput cu o batalie strict pentru putere. OK, Dragnea e cel mai puternic de la Ceausescu incoace. Ce face cu puterea aia? Asta e problema. (...) Faptul ca ii controleaza pe cei 40-50 de oameni din CEx (...) cu functii, cu diverse avantaje, treaba lor. Nu e asta treaba mea. Treaba mea este ca guvernarea, ca si Parlamentul, sunt ale Romaniei si problema este daca vor fi eficiente, daca se dau legi care va folosesc si dumneavoastra si mie si celor care se uita la noi, daca Guvernul ia masuri pentru toata lumea, daca intr-adevar anul Unirii incepe la Iasi si se termina la Alba Iulia (...) prin proiecte care sa ne uneasca cu adevarat in urmatorii ani. Ori eu asta nu vad si din acest motiv, daca tot nu e in stare PNL sa fac eu opozitie, fac eu opozitie", a precizat Victor Ponta, la Realitatea TV.

In acest context, fostul premier social-democrat i-a criticat pe actualii lideri politici ca nu vor fi prezenti miercuri, la Iasi, la manifestarile dedicate Unirii Principatelor.



"Unirea, pana la 1 decembrie 1918, a inceput cu Unirea Principatelor. Stiti ca maine nu este niciun oficial aici la Iasi? Ca pare ca nu se bucura nimeni de acest moment care, sincer, inseamna foarte mult. De ce? Pentru ca, nu stiu, nu-i place domnului Dragnea de primarul de aici. Mi se pare un lucru atat de rau. Eu am fost aici la diversi primari si am vazut presedinti, prim-ministri care veneau, indiferent de cine e primar sau de lucruri politice. Uite asta se schimba in rau si se schimba exact in 2018, anul Unirii", a mentionat acesta.

Victor Ponta a subliniat faptul ca in PSD nu s-a mai intamplat pana acum ca toate deciziile sa fie luate de un singur om, considerand situatia actuala din partid ca o degradare si dezamagire, scrie Agerpres.

"Niciodata in PSD - eu am intrat in PSD in 2001, dar si inainte - niciodata in cel mai mare partid si cel mai votat partid din Romania toate deciziile nu s-au luat de un singur om, fie ca-l chema Ion Iliescu, fie ca-l chema Nastase, Geoana sau Ponta. E o degradare, este o mare dezamagire din partea celor care au votat PSD, este o dezamagire din partea celor care au stat acasa si acum spun: "Uite ce majoritate are Dragnea", dar in acelasi timp este si o oportunitate pentru oameni care au si curajul sa iasa public, sa spuna idei, care au si puterea sa se bata pentru ideile lor. (...) Imi pare rau ca partidul care a facut lucruri bune, si greseli, dar si lucruri bine pentru Romania nu mai exista la nivel de politici publice, la nivel de ideologie, de impact pentru societate", a subliniat Ponta.

Ponta: Romania nu are un proiect national, ci doar proiectele lui Dragnea

"Asa cum un oras trebuie sa aiba proiecte si tara trebuie sa aiba proiecte. Romania nu are in 2018 niciun fel de proiect national si avem proiecte politice personale ale domnului Dragnea care, sincer, sunt problema lui, nu a noastra. (...) Proiectul domnului Dragnea este propria sa putere si supravietuire si nu un proiect pentru Romania", a conchis Victor Ponta.