"Un premier care nu-si anunta guvernul el, care nu discuta cu partidele din Parlament direct, fara domnul Dragnea langa, un prim-ministru care nu poate sa decida asupra echipei si asupra politicilor, nu e prim-ministru. Am fost in guvernul lui Adrian Nastase, am criticat guvernul domnului Tariceanu, am vazut alte guverne. Asa functioneaza guvernele in toata Europa, in tarile spre care ne uitam", a declarat deputatul la Realitatea TV.

In egala masura, a adugat ca cel care decide in partid si in guvern este Liviu Dragnea.

"Puterea pe care o are domnului Dragnea, puterea absoluta asupra Parlamentului, partidului si acum asupra Guvernului, in anul 2017 a folosit-o doar pentru el, n-a folosit-o pentru noi toti (...) La un moment dat se intampla doua lucruri, daca nu s-au intamplat de la inceput, realizezi ca ai o anumita responsabilitate nu doar fata de cel care te-a pus in functie, ci fata de toti romanii si daca doamna Dancila la un moment dat va realiza acest lucru, va aparea un conflict. Si al doilea lucru, cand iti dai seama ca esti pus sa semnezi lucruri atat de ilegale incat la un moment dat nu o poti sa spui ca ‘m-a pus Dragnea sa semnez", a completat el, citat de stirilprotv.ro.