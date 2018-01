"Aceste legi au functionat 12 ani aproape neatinse. Dupa 12 ani se impun niste ajustari, pentru ca mai este un lucru, ne-am impartit in doua categorii: unii care neaga total ce fac procurorii, ceea ce nu-i corect, si altii care nu vad nimic gresit in ceea ce fac procurorii. Ce trebuie sa facem acum prin modul de functionare a Justitiei, printre altele, este sa stavilim orice entuziasm al vreunui 'Portocala' de a face dosare", a spus presedintele PMP la TVR 1.

In ceea ce priveste abuzul in serviciu, senatorul considera ca solutia pentru aceasta fapta a fost data de Comisia de la Venetia.



"(...) Striga toti: sa mearga legile la Comisia de la Venetia. Pai Comisia de la Venetia a dat solutia pentru abuz in serviciu. Ce bat campii parlamentarii nostri, ca e Iordache, Nicolae, Dragnea: punem prag, mai sus sau mai jos. Nu, abuzul in serviciu are prag de fapta si spune foarte clar Comisia de la Venetia tipul de fapta: daca prin fapta ta ai afectat drepturi fundamentale ale cuiva. Am incercat sa explic: daca e la astea cu bani, las-o cu abuzul in serviciu, baga-l dincolo la foloase necuvenite, la ce i se cuvine", a adaugat Basescu, citat de jurnalul.ro.