"Aceste discutii deocamdata sunt discutii informale care se poarta, eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele care vor fi propuse, insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal sau care au condamnari penale, o cunoasteti, dupa parerea mea nu au ce cauta in fruntea statului", a spus seful statului, dupa intalnirea intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti.

Intrebat daca i-a transmis aceasta pozitie si presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la consultarile de la Cotroceni, el a raspuns ca aceasta opinie este foarte bine cunoscuta si ca principiul integritatii ar trebui sa se regaseasca in Constitutie.

"Aceasta pozitie a mea este foarte bine cunoscuta. Din pacate, ea inca nu se regaseste inca in Constitutie, dar consider ca trebuie sa facem cu totii impreuna un efort de imbunatatire a acestei situatii. De aceea am propus si cand am fost la CSM ca daca tot ne apucam sa discutam despre Constitutie si ce trebuie sa facem mai bine acolo, atunci eu consider ca principiul integritatii trebuie sa fie inscris chiar in Constitutie", a afirmat Iohannis.

El a punctat ca ar colabora "destul de greu" cu un Guvern in care s-ar regasi ministri cu probleme penale, scrie Agerpres.

"Deocamdata, parghiile presedintelui sunt foarte putine. In acest demers, de aceea imi doresc ca principiul integritatii sa fie inscris in Constitutie, ca sa nu mai existe aceasta discutie in alta conjunctura. Sper sa trecem cu bine prin aceasta faza", a adaugat seful statului.

Intrebat daca intentioneaza sa vorbeasca cu premierul desemnat inainte de formarea Executivului, seful statului a raspuns: "Vom vedea".

"Cand am vorbit cu doamna Dancila, m-am concentrat pe persoana domniei sale fiindca despre asta a fost vorba, nu despre Guvern, iar in continuare vom vedea cu ce echipa vine PSD-ul", a mai spus Iohannis.