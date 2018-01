"Mi-a placut ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la presedintele Dragnea. Tot ce s-a vehiculat in presa ca nu stie, ca nu raspunde, nu s-a adeverit. (...) Stia exact domeniul, stia sa raspunda. Nu mi s-a parut ca ar fi un om care tot timpul s-ar astepta de la cineva sa primeasca un impuls ce sa spuna", a afirmat Kelemen Hunor.

El a precizat ca a discutat cu Dragnea si Dancila, alaturi de parlamentarii UDMR, despre invatamant, infrastructura, dezvoltare regionala.



"Vom astepta programul de guvernare, lista Cabinetului. Azi nu am discutat despre ministri. E treaba lor cand vor lua o decizie si cine vor fi ministrii. (...) Decizia o vom lua luni, 29 ianuarie, dupa audierile in comisiile de specialitate, la sedinta grupurilor reunite. Am convocat o sedinta luni, la 12,00", a anuntat liderul UDMR.

Hunor: As dori un guvern performant

Presedintele UDMR a mai spus ca ar dori un guvern performant, precizand ca pentru orice executiv reprezinta o vulnerabilitate aspectele care pot fi atacate "nu neaparat din punct de vedere legal, ci si moral".

"As dori un guvern performant, dar nu decid eu. (...) Toate aspectele care pot fi atacate, nu neaparat din punct de vedere legal, ci si moral, inseamna pentru orice guvern o vulnerabilitate", a spus Kelemen Hunor, dupa intalnirea pe care parlamentarii UDMR au avut-o cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si cu premierul desemnat, Viorica Dancila.

Dragnea, dupa intalnirea cu UDMR: E loc de mai bine

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari.a spus Dragnea, dupa intalnirea cu grupul parlamentar al UDMR.

Intrebat despre declaratiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la pedeapsa cu moartea, dar si despre cele privind steagul secuiesc, Dragnea a punctat ca ''este foarte usor sa dezbini si sa produci scandal'', scrie Agerpres.

''Eu m-am exprimat si telefonic, chiar in acea zi, la domnul Hunor. Spiritele erau destul de inflamate, dar acum spun public, ne delimitam fara ezitare de acele declaratii, nu suntem de acord cu introducerea pedepsei cu moartea. (...) Chiar daca a vrut sa spuna altceva, efectul a fost devastator. (...) Este Anul Centenarului si putem toti sa facem eforturi sa gasim toate proiectele care ne unesc. (...) Este foarte usor sa dezbini, sa produci scandal'', a mai spus Dragnea, adaugand ca la intalnirea cu UDMR nu s-a discutat subiectul autonomiei.