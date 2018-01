"Acesti oameni sunt de admirat. Au venit (...) ca sa arate politicienilor din Romania ca doresc o tara stabila, prospera (...) o justitie independenta, o guvernare decenta si eficienta", a spus seful statului, citat de jurnalul.ro.

"Spuneam la intalnirea noastra de anul trecut, in contextul politic intern de atunci, ca din punct de vedere politic Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate si ca trebuie continuata intarirea statului de drept. Aceste cuvinte sunt foarte valabile si in contextul intern de acum. In acelasi timp, sunt pe deplin convins ca pentru o buna politica externa sunt esentiale, pe langa o buna politica interna, si predictibilitatea si responsabilitatea actiunii pe plan international", a adaugat el.