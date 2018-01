"2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe, pentru atingerea lui", a declarat seful statului.

"Doar un astfel de proiect poate raspunde adecvat riscurilor cu care se confrunta Romania, atat interne cat si externe, care vin din vecinatatea noastra complicata. Pentru a ne asigura prezentul si viitorul, trebuie sa raspundem acestor riscuri, printr-un stat performant, o Romanie puternica si rezilienta, adica un stat in care democratia liberala si statul de drept sunt deplin consolidate cu o justitie independenta si eficienta, un stat care actioneaza in slujba tuturor cetatenilor sai, capabil sa le ofere acestora prosperitate si siguranta. Avem o societate matura care a dovedit deja ca este capabila sa lupte admirabil pentru valorile in care crede. Dar aceasta societate matura si activa are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei", a completat Iohannis, citat de digi24.ro.