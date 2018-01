"Nu cred ca suntem intr-o astfel de situatie si, pana la urma, eu am spus-o de fiecare data si va rog sa ma credeti, subliniez lucrul acesta, eu cred ca suntem intr-o tara in care functioneaza prezumtia de nevinovatie si dati-mi voie sa cred cu tarie in acest lucru. Pana la urma, un om este vinovat in momentul in care exista o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila. Pana atunci, este o chestiune care tine de instante si de proceduri specifice instantelor judecatoresti", a spus Fifor.

De asemenea, el a tinut sa precizeze ca in cadrul sedintei CEX al PSD a fost analizata indeplinirea programului de guvernare.

"In primul rand s-a analizat modul in care acest program a fost realizat in 2017 si noi credem ca ne-am atins obiectivele. Desigur ca sunt lucruri care au fost ridicate de colegi, privind adaugiri care se pot face programului de guvernare. Impreuna cu premierul desemnat, doamna Viorica Dancila, s-a convenit ca aceste propuneri continua sa vina catre dumneaei, pentru ca impreuna cu colegii implicati in programul de guvernare sa putem sa venim cu o varianta cat se poate de buna in Parlamentul Romaniei", a mentionat el, citat de digi24.ro.