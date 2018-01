"Nu am fost de acord cu declaratiile domnului Radulescu. Nu avem in intentie sa dezincriminam abuzul in serviciu, nici vorba de asa ceva!", a mentionat presedintele PSD, citat de jurnalul.ro.

Dragne a tinut sa mentioneze ca orice modificari din programul de guvernare vor fi discutate si prezentate: "Nu vor fi modificari majore, pentru ca nu avem ce, e vorba doar de o actualizare si cateva adaugiri pe care le-am discutat si in coalitie", a mai spus el.

Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat luni ca va propune modificari la programul de guvernare pe tema justitiei, intre care respectarea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie si a precizat ca sustine dezincriminarea abuzului in serviciu.

"Eu voi propune sa se respecte prezumtia de nevinovatie si directiva europeana care este propusa in toate tarile europene si ceea ce propune comisia pe justitie din Parlamentul European, voi propune in programul de guvernare si in codul nostru de conduita si in statutul PSD", a spus Radulescu.