"Unde au fost 70.000? Eu m-am uitat pe evaluarile oficiale, au fost 25.000, dar nu asta este foarte important", a declarat social-democratul.

Intrebat cum raspunde mesajului protestatarilor legat de Justitie, raspunsul presedintelui Camerei Deputatilor a fost: "Nu trebuie neaparat sa le raspund eu. Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest, daca ramane totusi in niste limite non-violente.

"Dar incercam totusi sa ducem programul de guvernare si sa ne exercitam mandatul si in Parlament, unde ne-au votat totusi cateva milioane de romani, si in Guvern, sustinut de Parlament, asa cum am promis romanilor in campania electorala", a completat Dragnea, citat de cotidianul.ro.