"Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala, va fi un esec total, un guvern al neincrederii si al lipsei de legitimitate, aspecte pe care PSD le-a pierdut prin atitudinea sa sfidatoare fata de romani, prin marea minciuna a programului de guvernare.

Am ajuns pana la urma acolo unde si-a dorit Liviu Dragnea, la un prim-ministru din Teleorman, asa cum spuneam si acum un an. E pacat ca prima femeie premier va face istorie cu cel mai slab Guvern PSD din istorie. Cred ca deja detine recordul national la glume facute pe seama sa in online. Intampinat cu proteste si huduieli, acest executiv din colectia primavara-vara porneste oricum cu stangul. Chiar momentele violente din timpul protestelor vorbesc de la sine, despre modul in care aceasta coalitie intelege puterea. Activitatea sa va sta sub semnul suspiciunii atata vreme cat va merge inainte cu proiectele controversate ale vechiului cabinet: legile justitiei, de exemplu.

Indiferent care va fi componenta cabinetului, cat PSD ramane la guvernare, pentru Romania va fi rau. Acest partid si-a demonstrat deja limitele si faptul ca lupta sa este stapanita de setea de putere si afirmarea pe scara ierarhica interna, nu de indeplinirea promisiunilor pe care le-a facut in campania electorala.

PSD este azi, fara doar si poate, artizanul celei mai mari fraude de incredere din ultimii 10 ani.

Am slabe sperante ca in Parlament mai exista oameni ai coalitiei cu simtul ridicolului care vor refuza sa voteze pacaleala deceniului.

Tot ceea ce vedem azi trebuie sa aseze dreapta la aceeasi masa, cu un proiect pentru Romania care sa scoata PSD din arhitectura puterii pentru o perioada lunga de timp", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.