"Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri. Noi suntem intr-o situatie nefireasca in care a trebuit altcineva (n.r. decat presedintele partidului care a castigat alegerile - Liviu Dragnea) sa fie prim-ministru. Ce rol trebuie sa indeplineasca acest prim-ministru? Si este valabil si pentru alegerea pe care noi am facut-o in momentul de fata (n.r. Viorica Dancila) Vreau sa spun lucrul acesta ca lucrurile sa fie clare de la bun inceput, sa stim fiecare pe ce pozitie ne aflam. Premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, cum trebuiau sa fie si cei anteriori, si trebuiau sa inteleaga aceasta chestiune, un fel de administrator. Si nu o spun cu niciun fel de conotatie peiorativa. El primeste un mandat de la majoritatea parlamentara sa duca la indeplinire programul de guvernare pe care parlamentarii si partidele aflate in spate il sustin. El nu este acolo ales de cetateni, nu a participat la alegeri pentru a a avea legitimitatea sa conduca Guvernul. (...) Nu e guvernul lui. Guvernul este expresia majoritatii pe care o avem in Parlament bazata pe coalitia formata de PSD si ALDE", a declarat al doilea om in stat Antena 3.

"Deci nu e un premier care sa aiba marja de manevra pe care o are poate in alte situatii un premier intr-o democratie parlamentara, din cauza situatiei particulare in care ne aflam. El trebuie sa duca la indeplinire niste angajamente pe care noi ni le-am luat in campania electorala si care au fost validate prin vot de cetateni. Nu este un concurs de frumusete in partid. Nu este cine e mai tare, cine e mai influent. Trebuie sa isi asume acest rol si sa stie de la bun inceput care este rolul pe care il va avea de indeplinit si care este un rol de maxima responsabilitate. Ducerea la indeplinire a angajamentelor pe care noi ni le-am luat nu este o actiune printre altele, este una foarte serioasa", a mai spus presedintele ALDE, citat de capital.ro.